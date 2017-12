Estudante é encontrado morto em faculdade no interior de São Paulo

CAMPINAS - O estudante de Engenharia Civil Mabson José Dechechi, de 30 anos, foi encontrado morto na noite desta quarta-feira, 25, dentro do próprio carro, no estacionamento da faculdade em que estudava, em Indaiatuba. De acordo com a Polícia Civil, ele tinha dois ferimentos de tiros e foi encontrado já em óbito por vigias da Faculdade Max Planck.

Segundo informações da Polícia Civil de Indaiatuba, o caso está sendo investigado como homicídio, e as autoridades descartaram a hipótese de um trote violento.

Informações extraoficiais sugerem que o caso seja um homicídio de cunho passional, já que a vítima, que estava noiva, teria se envolvido com outra mulher casada. A namorada traída teria descoberto a relação e confrontado a amante, que disse que contaria tudo ao marido. Até as 13h desta quinta-feira, ninguém havia sido detido.