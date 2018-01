Estudante é achada morta dentro de carro A estudante Vanessa Vieira Nunes, de 21 anos, foi achada morta na manhã de ontem no Pari, região central. Ela estava desaparecida desde o dia 26 - quando saiu para encontrar um amigo, segundo a colega com quem dividia apartamento, na Aclimação. Um gari suspeitou do forte cheiro vindo de um Ecosport e avisou a PM. No banco do motorista, o corpo tinha o cinto de segurança enrolado no pescoço. O automóvel está registrado no nome da mãe de Vanessa, a dona de casa Claudete Vieira Nunes, de 45 anos.