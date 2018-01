Estudante diz ter sido vítima de estupro dentro de faculdade

Uma estudante de 18 anos disse ter sido estuprada na manhã deste sábado, 28, dentro da faculdade em que estuda, no bairro da Barra Funda. A estudante disse que foi abordada por um homem armado, por volta das 8h20, dentro da Faculdade Oswaldo Cruz, no bairro da Barra Funda. Segundo a direção da faculdade, passaram pelo campus nesta manhã cerca de quatro mil pessoas. O agressor teria sido identificado pelas imagens do circuito interno de TV. A estudante foi encaminhada para fazer exames no Hospital Pérola Byington e já recebeu alta. A direção da faculdade repassou para a polícia a imagem do possível agressor, captada pelo circuito interno da faculdade. O registro da ocorrência foi feito no 77º Distrito Policial de Santa Cecília.