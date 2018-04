Estudante de Direito é preso por pedofilia Um estudante de Direito acusado de pedofilia foi preso em seu apartamento no bairro Anchieta, em uma das áreas mais valorizadas de Belo Horizonte, ontem. O suspeito, de 35 anos, que trabalha como corretor de imóveis, negou envolvimento com pedofilia mas, segundo o Ministério Público, ele assumiu que passava as madrugadas conversando com adolescentes pela internet. Em mensagens trocadas pelo suspeito com outros internautas havia imagens de crianças e adolescentes sendo abusados sexualmente.