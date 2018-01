Estudante da USP está desaparecido desde quarta-feira

SÃO PAULO - O estudante de Geografia da Universidade de São Paulo (USP) Alex Da Silva Dias Américo, de 27 anos, desapareceu na manhã de quarta-feira, 28, após sair do câmpus da instituição, no Butantã, zona oeste de São Paulo.

Márcio Manuel da Silva, amigo de Américo desde que eram crianças, disse que a família recebeu a última pista sobre seu paradeiro na quinta-feira. O estudante ligou para a mãe por volta das 9 horas e disse que estava em Itapevi, na Região Metropolitana. Como a ligação caiu em seguida, não foi possível entender se ele já estava na cidade ou se estava a caminho. De acordo com Silva, Américo não costuma ir para Itapevi. "Não temos nenhuma pista do que pode ter acontecido", afirma o amigo.

À tarde, alunos encontraram o celular de Américo em uma lixeira no câmpus, perto de uma gência bancária. Silva diz que família e amigos estão desesperados e já entraram em contato com hospitais, delegaciais e com a Polícia Militar, sem resultados. Grupos nas redes sociais estão divulgando a informação para ajudar a encontrar o estudante. Silva diz que ele está no fim do curso de Geografia e começaria um estágio no mês que vem.

Américo mora com um amigo no bairro do Rio Pequeno, no Butatã, próximo à universidade, enquanto a família mora no Grajaú, na zona sul da capital paulista. Quem tiver pistas sobre o estudante pode ligar nos seguintes telefones: (11) 5667 3504 ou (11) 5526 6347.