Estudante da USP e chef suíço estão entre as vítimas Um dos casos de latrocínio de maior repercussão no primeiro semestre foi o do estudante Felipe Ramos de Paiva, de 24 anos, morto por assaltantes no estacionamento da Faculdade de Economia e Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP), em 18 de maio. Por causa do crime, a USP decidiu permitir que a Polícia Militar faça rondas no câmpus e estuda novas medidas de segurança.