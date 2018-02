Estudante da USP baleada na zona oeste tem estado de saúde estável

SÃO PAULO - A estudante Camila Bassi Fernandes da Silva, de 22 anos, baleada no rosto após ser abordada em um semáforo na Avenida Politécnica, na zona oeste de São Paulo, na noite de quinta-feira, permanece internada no Hospital das Clínicas e seu estado de saúde é estável.

De acordo com o HC, a mãe da estudante do 3º ano do curso de biologia da Universidade de São Paulo (USP) não autorizou a divulgação de mais detalhes sobre o estado de saúde da filha, pois não quer não expô-la.

Ela foi baleada quando voltava para casa, em Cotia, na Grande São Paulo. Camila foi abordada por criminosos no semáforo da Avenida Escola Politécnica, em frente à entrada do Parque dos Príncipes, próximo à Rodovia Raposo Tavares, no Rio Pequeno, bairro vizinho.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo o consultor de atendimento Mário Bassi, tio de Camila, ela estava consciente, mas com um tampão nos olhos, logo depois de ser atendida no Hospital Sarah Kubitschek, antes de ser transferida para o HC. A bala ficou alojada na têmpora direita, disse o consultor.