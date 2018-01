Estudante da Unesp sofre tentativa de estupro em Araraquara

FRANCA - Uma estudante da Universidade Estadual Paulista (Unesp) sofreu tentativa de estupro próximo à moradia estudantil em Araraquara (SP) neste sábado, 6. A jovem de 20 anos ficou com ferimentos no rosto e no pescoço após lutar com o agressor que tentava arrastá-la para dentro de um matagal.

Os gritos da estudante chamaram a atenção das pessoas que circulavam próximo ao local, no bairro Quintanilha. O agressor fugiu correndo pela Avenida Presidente Vargas. Pouco depois, a Polícia Militar localizou um pedreiro de 26 anos com as mesmas características e a mesma tatuagem indicada pela vítima.

Na delegacia, a estudante ficou em estado de choque ao fazer o reconhecimento do acusado, que inicialmente negou o crime. Depois teria confessado, mas alegou que sua intenção seria apenas roubar a bolsa da jovem. Autuado em flagrante, ele foi mandado para a cadeia de Serra Azul (SP).