Estudante da PUC morre ao capotar veículo na Avenida Cidade Jardim

Bruno Lupion e JB Neto, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Um estudante da PUC de 20 anos morreu na madrugada desta quinta-feira, 16, ao capotar o carro na Avenida Cidade Jardim, sentido Morumbi, próximo à Ponte Eng. Roberto Zuccolo. Segundo os bombeiros, o velocímetro do carro travou em 160km/h.

Rodrigo Shelton da Silva perdeu o controle do Volkswagen Polo preto por volta das 2h10, bateu em uma mureta, capotou e atingiu uma árvore. Ele estava sozinho no veículo e morreu no local.