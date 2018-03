Estudante da FGV baleado em bar no centro de São Paulo tem alta do hospital O estudante Christofer Akio Cha Tominaga, de 23 anos, recebeu alta do Hospital das Clínicas ontem. Tominaga estava internado desde 23 de fevereiro. O estudante do 4.° ano de Administração da Fundação Getulio Vargas (FGV) estava com o colega Júlio César Grimm Bakri, de 22 anos, em um bar próximo da faculdade quando foram baleados. Bakri morreu antes de chegar ao hospital. Tominaga levou quatro tiros e perdeu um rim.