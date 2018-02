Estudante capota carro em faixa de ônibus Um veículo Hyundai capotou por volta da 1h30 de ontem na pista sentido centro da Avenida Rebouças, próximo da Alameda Lorena, na região dos Jardins, zona sul de São Paulo. O veículo ocupava a faixa exclusiva para ônibus. O rapaz que estava ao volante é aluno do período noturno da Fundação Armando Alvares Penteado (Faap) e deixou rapidamente o local. O pai do estudante foi procurado pela polícia e disse que não havia conseguido falar pelo celular com o filho. Ninguém ficou ferido no acidente.