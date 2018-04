Estudante brasileiro morre enquanto patinava em lago congelado na Rússia

Rafael foi hospitalizado, mas Henrique, que já estava inconsciente quando foi resgatado, não resistiu. Ele estudava Medicina na Rússia.

A família de Henrique tenta agora trazer o corpo do estudante para o País. Segundo a Assessoria de Imprensa do Itamaraty, a Embaixada brasileira em Moscou está em contato com autoridades russas para providenciar a repatriação do corpo. O problema é que a expedição de alguns documentos tem demorado por causa do feriado de ano-novo.