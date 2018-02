Estudante baleada durante tentativa de assalto na USP deixa hospital

SÃO PAULO - A estudante Camila Bassi Fernandes, baleada no rosto durante tentativa de assalto na noite da última quinta-feira, teve alta do hospital na segunda-feira, 10. Ela estava internada no Hospital das Clínicas e foi liberada durante a tarde.

Em mensagem postada em sua página do Facebook, Camila mandou um recado aos amigos: "Oi galera estou de volta ja estou em casa (finalmente) agradeço do fundo do coração por todos os votos de melhoras, pois graças a eles estou bem agora logo logo estou de volta à ativa! obrigada novamente a todos!" (sic).

Camila cursa o 3.º ano de Biologia da Universidade de São Paulo (USP) e foi baleada quando deixava o campus. Eram cerca de 23h10 quando ela seguia para Cotia, onde mora. Na altura do número 4.600 da Avenida Escola Politécnica, o semáforo fechou e três suspeitos armados se aproximaram de seu veículo, anunciando o assalto. A vítima tentou acelerar e um dos homens deu três tiros contra ela. Uma das balas atingiu o olho da universitária.