Estudante atropela dois colegas próximo à faculdade

Duas pessoas foram atropeladas, por volta das 22 horas desta quinta-feira, 11, pelo estudante Eric de Souza Santos, de 19 anos, na esquina da Avenida Liberdade com a Rua Fagundes, no bairro da Liberdade, região central de São Paulo.

Ao volante de um Fox, pertencente a uma das duas colegas de faculdade que estavam no carro, ambas estudantes de Educação Física, Eric, que cursa Publicidade nas Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU), cujo campus fica próximo ao local do acidente, fez a curva em alta velocidade, segundo relato de André Alencar, estudante de Direito e uma das vítimas.

"Ele dobrou a esquina cantando pneu. Duas das rodas quase saíram do chão. Pensei até que o carro fosse virar", relatou André, cujo pai acompanhou o boletim de ocorrência no 1º Distrito Policial, da Sé, e ameaçou agredir Eric, perguntando para ele "quantas" (cervejas) ele havia tomado. Após atropelar o estudante de Direito e outro rapaz, de prenome Norberto, que segue internado em estado grave no Hospital Vergueiro, Eric bateu o Fox contra um poste. Testemunhas tentaram espancá-lo no local.

Policiais militares foram acionados e encaminharam o caso para a delegacia. Por precaução, o delegado do 1º Distrito Policial pediu que fosse feito exame de dosagem alcoólica no estudante responsável pelo atropelamento. Dependendo do resultado, que ainda não saiu, e da evolução do quadro clínico de Norberto, vítima internada, Eric, autuado a princípio por lesão corporal dolosa, poderá ter a situação agravada perante a justiça.

Durante a elaboração do boletim de ocorrência, André Alencar, uma das vítimas, afirmou que no local do acidente algumas pessoas teriam relatado a existência de garrafas de cerveja dentro do Fox, mas nenhuma garrafa foi apresentada na delegacia nem há no boletim de ocorrência depoimento de alguém que tenha visto bebida alcoólica dentro do carro.