Estrutura do templo da Renascer será removida nesta quinta

Engenheiros do Instituto de Criminalística (IC) começaram a perícia que investigará as causas do desabamento do telhado da Igreja Renascer. Eles analisaram no estacionamento anexo ao templo 3 das 14 tesouras (estruturas que sustentam o teto) retiradas do interior do prédio. Segundo eles, essa é a parte mais importante da perícia. É a partir das tesouras que se determinará qual seção do telhado ruiu primeiro e a causa do desabamento. Nesta quinta-feira, 29, as outras onze tesouras de madeira devem ser removidas. As tesouras de madeira começaram a ser retiradas do templo na quarta-feira, 28, e serão remontadas no estacionamento da igreja. Funcionários da Diez Demolidora, responsável pela demolição da igreja, içaram com um guindaste as tesouras de número 4, 5 e 6. "Em uma análise visual, não encontramos cupins", disse o perito José Manoel Dias Alves. Veja também: Igreja tem emissora de TV em sede irregular Menina ferida em desabamento recebe alta Galeria de fotos: imagens do local e do resgate às vítimas Todas as notícias sobre o desabamento na Igreja Renascer Os peritos tentarão descobrir se essas estruturas sustentavam mais peso do que o previsto no projeto original. Os trabalhos devem terminar em até 10 dias. Os técnicos aguardam ainda os depoimentos colhidos pela Polícia Civil, que podem dar pistas sobre o estado do teto na semana do acidente. Duas vítimas do desabamento continuam em estado grave. Fabio Jonas de Oliveira, de 27 anos, está na UTI do Hospital das Clínicas e Evelise Del Corso, de 17, no Hospital do Servidor Municipal.