Estrutura de metal cai e mata 1 em evento no Rio Uma pessoa morreu e três ficaram feridas, ontem à tarde, depois que uma estrutura de metal da feira Brasil Rural Contemporâneo caiu sobre frequentadores do evento, que ocorre na Marina da Glória. Adriana Ribeiro Porto, de 60 anos, chegou a ser levada para o Hospital Souza Aguiar, no Centro, onde morreu. Um homem, que não teve a identidade divulgada, quebrou três costelas e seguia internado. Outros dois feridos foram liberados no fim da tarde. De acordo com testemunhas, o vento forte foi a causa da queda da estrutura. A organização do evento esvaziou o local, retirando público e expositores.