Estrutura de camarote desaba em show de Ivete e deixa 35 feridos

Parte da estrutura do camarote do show da cantora Ivete Sangalo realizado neste sábado, 20, na Arena do Anhembi, em São Paulo, desabou e deixou ao menos 35 feridos, segundo informações da assessoria de imprensa dos Bombeiros.

Não há vítimas com ferimentos graves, segundo os bombeiros, que enviaram 7 unidades para o local para socorrer as vítimas. Cinco delas, também com ferimentos leves, foram levadas para o pronto-socorro de Santana. As demais foram atendidas no local por Brigadistas do Anhembi e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhadas para o próprio Ambulatório do Anhembi.

As apresentações no Anhembi tiveram início na tarde deste sábado com show do Exaltasamba, seguido pelo grupo Inimigos da HP.