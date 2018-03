Estrutura da administração municipal de SP sofre alterações

Priscila Trindade, do estadão.com.br

A Prefeitura de São Paulo informou por meio de nota na noite desta terça-feira, 30, alterações na estrutura da administração municipal.

Entre as mudanças, o atual secretário-adjunto da secretaria de Modernização, Gestão e Desburocratização, João Octaviano Machado Neto, assume o cargo do secretário Rodrigo Garcia. Neto acumulará a função com o cargo de presidente da Prodam.

Walter Feldman também deixa o cargo e Valter Rocha, atual chefe de gabinete de Esportes, Lazer e Recreação passa a ocupar o cargo de secretário da pasta.

A vaga do secretário de Participação e Parceira, Ricardo Montoro, será preenchida por Francisco Buonafina, que atualmente trabalha como assessor da pasta.

Jorge Tadeu Mudalen, Secretário Especial de Articulação Metropolitana, também deixa a administração municipal. Estão sendo feitas as discussões para a definição do substituto.

Também serão feitas alterações na Secretaria de Coordenação das Subprefeituras. O subprefeito de Santana, Hélio Rubens Gonçalves Figueiredo será substituído por Sérgio Teixeira Alves; Clóvis Luiz Chaves, subprefeito de São Mateus, será substituído por Ademir Aparecido Ramos; na Subprefeitura da Lapa, Soninha Francine deixa o cargo e Carlos Eduardo Batista Fernandes assume; na Vila Mariana, Manoel Antonio da Silva assume o cargo do subprefeito Maurício de Oliveira Pinterich.