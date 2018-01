Estreia hoje Twitter do caderno 'Metrópole' O caderno Cidades/Metrópole estreia hoje no Twitter. Os usuários que seguirem o perfil @metropole_oesp vão receber as últimas notícias de São Paulo e os destaques da cobertura diária. As melhores reportagens, serviços e dicas sobre a cidade que circulam na internet também terão espaço na página. As informações postadas seguem a lógica de edição jornalística: não há ferramentas para "twittar" automaticamente. O objetivo é divulgar sempre as informações mais quentes e relevantes, abrindo espaço para a interação entre jornalistas e leitores. Para acompanhar a editoria no Twitter, acesse: www.twitter.com/metropole_OESP.