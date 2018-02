Estreia hoje programa de TV feito por presas As presas da Cadeia Feminina de Votorantim, a 98 km de São Paulo, estreiam hoje o programa TV Cela, realizado no presídio. Ensaios e gravações vêm sendo feitos desde 2009 em uma cela transformada em estúdio na cadeia superlotada - com capacidade para 48 mulheres, abriga 205. Cerca de 20 programas, muitos mostrando o dia a dia das presas, foram gravados e editados pelas detentas. O programa será exibido na emissora comunitária TV Votorantim. O projeto é da Associação Cultura Votorantim.