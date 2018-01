Estratégia para a popularidade crescer O lançamento das operações urbanas, com grande alarde nos meios de comunicação, é mais uma tentativa de "virar o jogo" adotada pela gestão Gilberto Kassab (DEM). A frase, que já virou jargão entre secretários, subprefeitos e assessores, tenta resumir a mobilização que o prefeito vem pedindo a seu estafe desde o início do mês, quando os temporais deram uma trégua. A missão é criar fatos de repercussão positiva que possam estancar a queda brusca de popularidade do prefeito, como as obras de recapeamento espalhadas por bairros de classe média há 20 dias. Passadas as chuvas, o primeiro objetivo do prefeito tem sido resgatar o perfil de "bom gerente". A ordem é tentar deixar a cidade bonita com a arrecadação extra de R$ 400 milhões obtida no primeiro trimestre com o aumento IPTU.