''Estratégia da defesa é explorar as dúvidas dos jurados'' Logo no primeiro depoimento de ontem, o da delegada Renata Pontes, a defesa do casal Nardoni não deixou dúvida: vai partir para o debate da prova técnica. É aí que será decidido o destino dos réus. E o criminalista Roberto Podval mostrou-se preparado ao questionar a delegada. Conseguiu acuar uma testemunha-chave para acusação. Renata, até então, fazia um relato claro e firme sobre sua investigação. Lembrava-se de detalhes como o telefonema que o réu Alexandre Nardoni lhe teria feito na tentativa de incriminar o porteiro do prédio. A policial descreveu aos jurados até o seu roteiro ao entrar no apartamento do casal. O que parecia ser mais um relato amplamente favorável à acusação transformou-se completamente quando o criminalista Podval passou a indagar sobre laudos que não foram pedidos pela polícia e sobre conclusões que a delegada expôs em seu relatório sem a confirmação de exames. Esse foi o caso do sangue no carro do casal que a delegada disse ser de Isabella. A defesa deixou claro ainda que tentará explorar a dúvida, mostrar que as provas seriam insuficientes para a condenação dos réus. Os próximos dias do julgamento não devem ser diferentes: a promotoria e a assistência da acusação defenderão o resultado obtido pelos peritos e legistas e a defesa tentará desqualificá-los.