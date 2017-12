Estrangeiros terão tutores O programa Mais Médicos dará uma bolsa de R$ 10 mil aos profissionais inscritos, graduados no Brasil ou no exterior. Os brasileiros devem começar o trabalho no dia 2, e aqueles com diploma estrangeiro, dia 16. Antes, estes passarão por um treinamento de três semanas com aulas de idioma, sobre a estrutura do Sistema Único de Saúde (SUS) e a legislação brasileira. Quem não tiver competências médicas ou linguísticas poderá ser desligado. Durante os três anos do programa, os médicos serão supervisionados por tutores de universidades federais.