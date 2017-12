Estrangeiros são presos por tráfico de drogas em estação do Metrô de SP

SÃO PAULO - Um nigeriano e um boliviano foram presos nesta quinta-feira, 23, por tráfico de drogas na estação Patriarca do Metrô, na Linha 3-Vermelha, zona leste de São Paulo. Um deles transportava cocaína e outro foi abordado com dólares.

A Polícia Militar foi chamada para ajudar na ocorrência depois que o primeiro homem se recusou ser abordado pelos agentes do Metrô. De acordo com a PM, ele levava uma mochila com 11 tabletes de cocaína e US$ 2.610 em dinheiro.

O homem afirmou, segundo a polícia, que entregaria a droga para outra pessoa nas imediações da estação. Minutos depois, com a ajuda do monitoramento do local, o segundo envolvido na negociação foi preso. Com ele, os policiais encontraram um total de US$ 820. Ele disse que pagaria US$ 50 em cada tablete da droga e a levaria para fora do Brasil. Os dois homens foram encaminhados para a Delegacia de Polícia do Metropolitano.

