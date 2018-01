Estrangeiro fica de fora do Mais Professores O ministro Aloizio Mercadante esteve no Senado nesta quarta-feira, 4, para defender rapidez na tramitação do Plano Nacional de Educação (PNE) e voltou a falar no programa Mais Professores, atualmente em estudo. Ele confirmou que a inspiração é o Mais Médicos e o objetivo é levar profissionais a áreas mais distantes e carentes de docentes no Brasil.