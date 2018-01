Estragos causados pela chuva geram revolta em Guaianazes

Ricardo Valota, do estadao.com.br,

Quedas de árvores e alagamentos causados em razão da chuva causaram revolta nos moradores da região de Guaianazes, na zona leste de São Paulo.

Por volta das 22h45 desta terça-feira, 12, PMs do 28º Batalhão e equipes dos bombeiros foram acionados para a esquina da Rua Inácio Monteiro com a Estrada do Iguatemi.

Os moradores incendiaram, em via pública, pertences estragados pela chuva, formando grandes fogueiras. O teto do Supermercado Ricoy, na Rua Saturnino Pereira, desabou parcialmente.

Algumas viaturas da PM permaneciam no local até as 3 horas desta quarta-feira, 13. A Defesa Civil Municipal afirma que não foi solicitada para aquela região da cidade.