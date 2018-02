Estradas terão pico de trânsito na segunda à tarde

SOROCABA- As rodovias de acesso a São Paulo terão trânsito mais intenso das 12 às 22 horas de segunda-feira, em razão da volta do feriado prolongado, segundo a Polícia Militar Rodoviária. Quem preferir escapar da lentidão nas estradas deve evitar os horários de pico.

No final da tarde deste domingo (20), o retorno antecipado de quem viajou na Semana Santa causava lentidão em três pontos da rodovia Castelo Branco, sentido de São Paulo.O trânsito sofria paradas do km 79 ao km 75, em Itu, mas nesse ponto havia ocorrido um acidente envolvendo vários veículos, segundo a concessionária. A fila de carros voltava a travar na passagem por Araçariguama, do km 54 ao km 52. Em Itapevi, o congestionamento se estendia do km32 ao km 30.

Nesta segunda-feira, a Castelo terá pico de trânsito entre as 16 e as 22 horas. Nesse mesmo período haverá excesso de veículos na Raposo Tavares, entre Vargem Grande Paulista e São Paulo. Na rodovia Presidente Dutra, o retorno deve ser evitado entre as 16 e as 20 horas. O pico na Régis Bittencourt, que neste domingo tinha trânsito normal, vai se dar entre 12 e 22 horas. Na rodovia Fernão Dias, o trânsito ficará intenso das 14 às 23 horas de segunda-feira, e na terça-feira, das 6 às 14 horas.