Estradas terão obras durante feriado

A partir do meio-dia, o movimento desta quinta-feira, 14, deve ser intenso nas principais estradas de São Paulo, por causa do feriado da Proclamação da República. E os motoristas devem ficar atentos às obras nas principais saídas.

Mais de 600 mil veículos devem circular só pelas rodovias de acesso ao litoral. O horário previsto de maior movimento, segundo as concessionárias, é das 14h de hoje até as 2h de amanhã e das 8h às 14h do feriado. Na volta, o motorista deve encontrar maior congestionamento entre 12h e 17h do domingo. Operações especiais serão implementadas nas rodovias, a fim de minimizar o impacto do fluxo de veículos.

Cálculo do tempo. Um sistema inédito será adotado pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) para ajudar o usuário a reduzir o tempo gasto nas viagens. Equipamentos distribuídos ao longo das rodovias, que passam a operar às 12h de hoje, vão calcular o tempo gasto para percorrer determinados trechos e passarão as informações aos motoristas.

Eles leem a placa do veículo no primeiro ponto e registram o tempo gasto até a passagem pelo outro medidor. As informações vão para os painéis de mensagem variável das rodovias, em dez totens instalados em pontos de atendimento ao usuário e, ainda, em outros meios eletrônicos, como o site e o twitter do DER.

A novidade possibilitará que o usuário programe a viagem. Foram instalados 20 pontos de controle, distribuídos pelas Rodovias Padre Manoel da Nóbrega (SP-55); Manoel Hypolito Rego (SP-55); Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98); Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123) e Raposo Tavares (SP-270). Nessa última, no trecho entre São Paulo e Cotia.

Turismo. A previsão no litoral é de sol e altas temperaturas amanhã e no fim de semana, com máximas em torno dos 30°C. Além de curtir a praia, os turistas vão contar com atrações noturnas. A casa Sirena, de Maresias, por exemplo, terá show com Bob Sinclair hoje à noite. Os preços variam entre R$ 60 e R$ 120.

Já os paulistas que preferirem ir a Campos do Jordão, no interior, vão encontrar um clima ameno - mínima de 12°C e máxima de 24°C amanhã. E são várias as atrações de cultura na cidade para este fim de semana. A cantora Tania Mara abre o 4.º Festival de Música hoje, com exibição aberta ao público na Concha Acústica da Praça do Capivari. Ellen Oléria (vencedora da primeira edição do The Voice Brasil), Toquinho, Anna Setton e Leila Pinheiro sobem aos palcos da Concha e do Auditório Cláudio Santoro, com convites de R$ 25 a R$ 50.