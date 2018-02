Estradas terão ação integrada com nova lei seca

Ribeiro lançou ontem a campanha publicitária de rádio e televisão para a redução dos acidentes de trânsito no carnaval. O lema é Bebida e Direção - Deixe Essa Mistura Fora da Festa. O trânsito brasileiro, segundo o ministro, mata em média 116 pessoas ao dia. "Isso significa uma tragédia de Santa Maria a cada dois dias", comparou. As principais causas dos acidentes são ultrapassagens e excesso de velocidade. Em cerca de 60% das ocorrências, um dos envolvidos está embriagado. "Queremos que a tragédia diária do trânsito provoque na sociedade a mesma indignação e comoção de Santa Maria", disse o ministro.

A Resolução 432 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) derrubou para 0,05 miligrama por litro de ar o teor permitido no teste do bafômetro. Antes era 0,1 mg por litro de ar. Abaixo de 0,34 mg, a punição é multa de R$ 1.915,40, recolhimento da CNH e retenção do veículo. Acima desse limite é considerado crime.