Estradas têm trânsito complicado na volta do feriado

SÃO PAULO - O motorista que volta para a cidade de São Paulo neste domingo, 6, encontra vários pontos de lentidão nas rodovias que dão acesso à capital.

Veja também:

Acompanhe em tempo real a situação do trânsito em SP

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pela Rodovia Ayrton Senna, no sentido capital, às 18h25, o motorista encontrava lentidão entre os quilômetros 25 e 22, na região de Guarulhos, Grande SP, em razão do excesso de veículos.

Na Dutra, no sentido São Paulo, há lentidão em vários trechos devido ao excesso de veículos: entre os quilômetros 204 e 208 (Arujá e Guarulhos); entre os quilômetros 89 e 100 (Pindamonhangaba); entre os quilômetros 74 e 77 (Aparecida); e entre os quilômetros 65 e 66 (Guaratinguetá).

Vários trechos de lentidão no Complexo Anhanguera-Bandeirantes para quem retorna à capital paulista. Pela Anhanguera, tráfego ruim entre os quilômetros 60 e 58 (Jundiaí); e entre os quilômetros 26 e 24 (região de Perus/SP). Pela Bandeirantes, lentidão entre os quilômetros 96 e 94 (Campinas); e entre os quilômetros 80 e 58 (Campinas e Jundiaí).

Pela Rodovia Régis Bittencourt, sentido São Paulo, lentidão a partir do quilômetro 280, em Embu; entre os quilômetros 338 e 337, em Juquitiba ( trecho final da Serra do Cafezal); e no limite entre Taboão da Serra e a capital, na altura do quilômetro 278.

Quem trafega pela Rodovia Castello Branco no sentido capital encontra dois grandes pontos de congestionamento. O primeiro entre os quilômetros 65 e 38 (Mairinque e Itapevi); o segundo entre os quilômetros 34 e 28 (Itapevi e Barueri).

Lentidão entre os quilômetros 19 (Bragança Paulista) e 65 (Mairiporã) no sentido São Paulo da Rodovia Fernão Dias em razão do excesso de veículos.

Litoral

Tráfego intenso mas sem lentidão tanto no Sistema Anchieta-Imigrantes - que opera no esquema 2 x 8, no qual a descida é feita apenas pela pista sul da Anchieta -, como nas litorâneas Padre Manoel da Nóbrega e Piaçaguera-Guarujá.

Campos do Jordão

Às 18h20, vários pontos de lentidão pela Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123) em direção à capital paulista desde o km 46, na saída de Campos do Jordão, até o km 8, no entroncamento com a Rodovia Carvalho Pinto (SP-70), em Quiririm, no Vale do Paraíba.