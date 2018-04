Estradas têm tráfego lento na volta a SP

A Rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, está com lentidão de 2,5 quilômetros nos dois sentidos na região de Guarulhos, altura do Km 219. Segundo a Nova Dutra, concessionária que administra a rodovia, o trânsito lento é provocado pelo excesso de veículos na região por conta da inauguração de uma igreja em Guarulhos. A expectativa da concessionária é de que o pico de carros voltando do interior neste feriado se dará entre 16h e 20h, quando cerca de 6 mil veículos por hora deverão retornar à capital paulista.

Pelo Sistema Anchieta e Imigrantes, que liga a Capital Paulista ao Litoral Sul do Estado, a previsão é de que já a partir das 10h cerca de 7 mil veículos devem retornar à São Paulo. De acordo com a Ecovias, o número é uma estatística que toma como base de comparação os dados do mesmo período do ano passado. Dos 496 mil veículos que desceram para a região praiana, 253 mil já retornaram à capital. Faltam subir outros 243 mil. No momento, o trânsito é normal em todo o sistema. A operação subida já em funcionamento, utiliza duas pistas da Imigrantes e a pista Norte da Anchieta.

Na federal Regis Bittencourt (BR-116), que liga São Paulo à Região Sul do País, o tráfego no momento é normal, segundo a concessionária OHL. A previsão de pico no tráfego no sentido capital neste de feriado de ano novo é para a partir das 14h. Mas não está descartada a antecipação da volta por causa da chuva neste primeiro dia de 2012.

O complexo Castello Branco-Raposo Tavares opera com trânsito normal nos dois sentidos, entre São Paulo e Araçoiaba da Serra. De acordo com a Via Oeste, empresa que administra os dois trechos, o pico de trânsito hoje deve ocorrer entre 14h e 22h. Trânsito bom também no Sistema Anhanguera- Bandeirantes nos dois sentidos.