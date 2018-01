Estradas têm acidentes e lentidão na saída do feriado paulistano

SOROCABA - Paulistanos que deixam a capital para aproveitar o fim de semana prolongado pelo feriado municipal de segunda-feira, 25, aniversário de São Paulo, pegam congestionamento nas principais rodovias, no início da noite desta sexta-feira, 22. No acesso às praias da Baixada Santista, havia dez quilômetros de lentidão com paradas na Imigrantes e uma fila de três quilômetros de veículos na chegada à Praia Grande, por volta das 19 horas.

Em direção ao interior, a Castelo Branco tinha oito quilômetros de congestionamento na saída de São Paulo, entre Osasco e Barueri. Na Bandeirantes, o trânsito parava na passagem por Jundiaí e na região de Campinas. O excesso de veículos congestionou a Raposo Tavares entre a capital e Cotia e na altura de Sorocaba. Na Ayrton Senna, um acidente entre dois carros causou cinco quilômetros de congestionamento em Itaquaquecetuba. A Régis Bittencourt tinha 14 km de lentidão na Serra do Cafezal, em Miracatu.

Acidentes. A sexta-feira foi marcada por acidentes envolvendo caminhões nas estradas paulistas. Na Anhanguera, uma pessoa morreu e duas se feriram em uma colisão entre dois caminhões, no km 105, em Sumaré - um deles, atingido na traseira, foi arremessado para a pista lateral. Três faixas foram interditadas e o congestionamento chegou a dez quilômetros.

À tarde, um caminhão carregado com produtos de limpeza tombou no km 65 da rodovia Dom Pedro I, em Bom Jesus dos Perdões. O motorista foi retirado das ferragens com fratura e levado a um hospital. As duas pistas tiveram faixas interditadas. Na Castelo Branco, um caminhão carregado com cimento bateu num guincho e a carga espalhou na pista, interditando duas faixas.

A Régis Bittencourt ficou 12 horas interditada, até a manhã desta sexta, pela queda de barreira no km 350 da pista norte, em Miracatu. Parte da outra pista também foi bloqueada. O congestionamento chegou a 18 quilômetros.