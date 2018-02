Estradas: Tamoios seguirá com interdições

No Sistema Anchieta-Imigrantes, que liga a Baixada Santista a São Paulo, estão previstos mais de 109 mil veículos no sentido capital. A partir das 10h, a Ecovias, concessionária responsável pela via, começa a Operação Subida - com o trajeto de descida da serra apenas pela pista sul da Anchieta e subida pelas duas pistas da Imigrantes e pista norte da Anchieta. O planejamento pode ser alterado em função do tráfego ao longo dia.

Já na Rodovia Anhanguera-Bandeirantes, a concessionária AutoBan prevê que o horário de pico seja entre as 15h e as 20h. Desde quarta-feira, já passaram pela rodovia mais de 938 mil veículos - a previsão é de que a circulação aumente em 400 mil.

Quem volta dos Estados do Sul do País, pela Régis Bittencourt, vai se deparar com obras de recapeamento em vários trechos, das 7h às 17h.

Na altura da Serra do Cafezal, entre o km 337 e o km 343, a restrição de tráfego poderá ser ainda maior, já que a duplicação do trecho acontece nos dois sentidos da pista. O cronograma prevê reformas até domingo.

Obras. Para quem vem do litoral norte e planeja voltar amanhã, a Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa) informa que a Rodovia dos Tamoios terá interdição total nos dois sentidos da pista das 12h as 14h. Na Presidente Dutra, que faz a ligação com o Rio, não haverá operações especiais no trecho paulista.

Já a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) inicia na tarde de hoje a operação de retorno nas principais vias de acesso à capital - estima-se que 1,8 milhão de veículos tenham deixado São Paulo desde quinta-feira. / E.T., D.C. e T.P., ESPECIAL PARA O ESTADO