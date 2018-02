Estradas sem lentidão na volta do feriado

Os motoristas que retornaram para a capital paulista ontem não encontraram os congestionamentos tradicionais de últimos dias de feriados prolongados. O trânsito fluiu bem na maior parte das rodovias que cortam o Estado de São Paulo, em grande parte porque muitos anteciparam a viagem de volta para domingo, para votarem no segundo turno das eleições.

Não houve pontos de lentidão, por exemplo, no Sistema Anchieta-Imigrantes, que faz a ligação entre a capital paulista e o litoral sul e é um dos mais utilizados em fins de semana e feriados. A previsão era de que 410 mil veículos descessem a Serra durante o feriado prolongado, mas a concessionária Ecovias registrou apenas 266 mil no sentido da Baixada Santista.

Além disso, a maioria (86%) já havia retornado antes das 19 horas. Um dos poucos problemas no sistema ocorreu na parte da tarde. A Rodovia Cônego Domenico Rangoni chegou a registrar 2 quilômetros de lentidão - em grande parte porque os motoristas reduziam a velocidade perto de uma "lombada eletrônica".

Os motoristas também encontraram boas condições de rodagem nas Rodovias Bandeirantes e Anhanguera, que seguem para o interior paulista. De acordo com a concessionária Autoban, o tráfego era intenso na noite de ontem, embora sem pontos de lentidão. Não havia problemas também na Castelo Branco ou na Raposo Tavares.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mesmo com a interdição na altura do km 77, a Fernão Dias não apresentou problemas na volta. A mesma situação foi registrada na Dutra e no sistema Ayrton Senna-Carvalho Pinto. Uma das poucas rodovias que apresentou dificuldades para os motoristas foi a Régis Bittencourt, por causa do excesso de veículos.

Embriaguez. Um dos acidentes mais graves do feriado aconteceu na Rodovia Régis Bittencourt. Um homem foi atropelado na manhã de ontem por uma motorista embriagada, quando estava no acostamento, na região de Taboão da Serra. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a motorista estava alcoolizada e foi detida. O homem, em estado grave, foi encaminhado para o Hospital Geral de Itapecerica da Serra.

Após as eleições

8.400 carros

desceram a serra somente entre 12 e 13 horas de domingo, no pico do feriado.

19 km

tinha a fila formada no domingo