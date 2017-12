Estradas rumo ao litoral registram trânsito na sexta-feira santa

SÃO SEBASTIÃO – Turistas que decidiram passar o feriado de Páscoa no litoral norte paulista enfrentaram trânsito intenso desde o início da manhã desta sexta-feira (25) nas rodovias Oswado Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba; e Tamoios, que faz a ligação entre São José dos Campos e Caraguatatuba. Por volta das 10h, o percurso entre o Vale e o litoral estava sendo feito em quatro horas. Em dias normais, o mesmo trajeto é feito em uma hora. Segundo estimativas das prefeituras de Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, cerca de 1,2 milhões de turistas estão na região.

Quem decidiu ir até Ilhabela sofreu um pouco mais. Desde a noite de quinta-feira (24) até por volta das 17h desta sexta-feira (25), a fila para o embarque nas balsas que fazem o trajeto entre São Sebastião e o arquipélago teve tempo de espera entre 2h e 3h, segundo a Secretaria Estadual de Transportes e Logística. Isso equivale a uma fila de cerca de dois quilômetros de extensão. Das seis embarcações disponíveis, apenas quatro estavam em operação. A pasta, porém, não informou o motivo da paralisação das outras duas balsas.

Durante toda essa sexta-feira, os turistas enfrentaram lentidão em diversos trechos da Rodovia Rio-Santos. O percurso entre Caraguatatuba e Ubatuba chegou a ser feito em três horas. Em dias normais, é percorrido em 45 minutos. Neste trecho, houve pontos de lentidão na região da Praia Grande e Itaguá. Entre São Sebastião e Bertioga, os pontos de lentidão foram registrados na Praia de Maresias e no trevo de acesso à Riviera de São Lourenço. Em Ilhabela, por ser cortada por apenas uma avenida de norte a sul, os turistas tiveram dificuldades para se locomover entre as praias.

O bom tempo, com sol, aliado ao forte calor, levou milhares de turistas às praias da região. Na Martim de Sá, a mais procurada de Caraguatatuba, era difícil encontrar um lugar na areia no canto esquerdo da praia, onde há maior concentração. A Praia Grande, em Ubatuba, também foi uma das mais procuradas, assim como Maresias, em São Sebastião, e Curral, em Ilhabela. Ao final da tarde, porém, o tempo mudou e a chuva alagou diversas ruas das quatro cidades, dificultando a volta das praias.

Acidente

Um engavetamento envolvendo um carro, uma caminhonete e um caminhão deixou uma pessoa morta e outras duas feridas no km 146 da Rodovia Presidente Dutra, na altura de São José dos Campos, por volta das 5h da manhã desta sexta-feira (25). A via ficou interditada durante uma hora no sentido São Paulo, onde ocorreu o acidente, e teve lentidão de dois quilômetros, segundo a concessionária que administra a via.