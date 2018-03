Estradas ruins dificultam venda da produção Uma das maiores dificuldades dos produtores rurais da zona sul de São Paulo é o escoamento da produção. "As estradas de terra costumam ficar muito ruins, principalmente quando chove", afirma o agricultor Osvaldo Iwao Ochi. Seu sítio, quase na divisa com o município litorâneo de Itanhaém, só pode ser acessado após percorrer 15 km de vias de terra. "Nessa época do ano, logo após as chuvas, fica horrível. São só 62 km até o centro, mas não dá para fazer em menos de 3 horas. Se a estrada estivesse boa, demoraria quase a metade disso", lamenta.