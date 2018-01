Estradas recebem 5,9 milhões de veículos durante feriado prolongado

SOROCABA - Cerca de 5,9 milhões de veículos devem circular pelas principais rodovias que têm acesso à região metropolitana de São Paulo, durante o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida. O movimento fica maior a partir das 11 horas desta quarta-feira, 11, com pico entre 13 horas e 22 horas. Na quinta-feira, 12, o pior horário será das 7 horas às 15 horas. A previsão é de que 2,3 milhões de carros passem pelas vias administradas pelas concessionárias estaduais, segundo a Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp). Pelas estradas federais devem passar 2,4 milhões de veículos. Mais 1,2 milhão transitarão em rodovias do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Um fluxo maior de veículos está sendo esperado em direção ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida, no Vale do Paraíba. Na Rodovia Presidente Dutra e no Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto, principais acessos, os motoristas serão alertados para a presença de romeiros e peregrinos em marcha pelos acostamentos.

Já no Sistema Anchieta-Imigrantes, em direção ao litoral, haverá Operação Descida no trecho de serra (km 40 ao km 57), a partir das 11 horas, com 7 faixas em direção à Baixada Santista. A subida em direção à capital será feita apenas pela pista norte da Rodovia dos Imigrantes.

A Rodovia dos Tamoios terá operação especial na serra para o motorista que segue em direção ao litoral norte. Haverá faixa adicional do km 68 ao km 81. As restrições ao tráfego de caminhões valem para o feriado desta quinta nas Rodovias dos Bandeirantes, Castelo Branco e dos Tamoios.

Na Régis Bittencourt, sentido Curitiba, em caso de excesso de veículos serão instaladas faixas reversíveis no trecho da Serra do Cafezal, entre Juquitiba e Miracatu.

A interdição da rodovia BR-459, que liga Piquete, em São Paulo, a Venceslau Braz, em Minas Gerais, para obras de reparos, foi suspensa em razão de liminar concedida no último dia 4 pela Justiça de Guaratinguetá. O trânsito continua fluindo, mas com restrições por causa do mau estado da pista.

