Estradas: radares multam falta de licenciamento

A Polícia Militar Rodoviária começou ontem a usar 42 radares inteligentes para fiscalizar a falta de licenciamento de veículos nas 24 principais rodovias do Estado. Mesmo veículos de outros Estados serão identificados e, se estiverem irregulares, serão apreendidos. Os equipamentos estão instalados desde setembro, mas só ontem passaram a fornecer essas informações.

Além de apreender o veículo, a Polícia Militar Rodoviária vai aplicar multa de R$ 191,54 ao motorista sem licenciamento. A infração é gravíssima e anota sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Os radares têm o Leitor Automático de Placas (LAP), mesmo sistema usado na capital para identificar carros que não cumprem o rodízio de veículos - e que foram responsáveis por quase metade das cerca de 6 milhões de multas emitidas pelo município no ano passado. Fora isso, assim como os radares comuns, eles multam motoristas que dirigem acima da velocidade permitida. O Estado tem 21 milhões de veículos registrados. A estimativa do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) é que até 25% da frota (ou 5,2 milhões) esteja sem licenciamento.

Os aparelhos foram instalados pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), que investiu R$ 11 milhões. Segundo o departamento, 95% dos recursos arrecadados com as multas serão investidos na segurança do trânsito - como melhoria da sinalização e em campanhas educativas. Os 5% restantes vão para o Fundo Nacional de Segurança (Funcet), que é administrado pela Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).

Fiscalização. Nas estradas, os aparelhos vão fornecer informações para a Polícia Militar Rodoviária, que vai parar os carros e efetuar a fiscalização. Na capital, no caso do rodízio, é emitida uma multa que vai para a casa do condutor - sem que o infrator seja parado.

A câmera desses radares filma a placa do carro e um programa de computador identifica a chapa. O número é confrontado com o Registro Nacional de Veículos (Renavan), que verifica a situação do veículo. As informações são enviadas aos policiais das estradas, que efetuam a vistoria. A promessa, ainda sem data, é que as máquinas também possam identificar se o Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) está em dia.

CONFIRA ONDE ESTÃO OS RADARES

ANCHIETA

Km 9,7 (São Bernardo)

ANHANGUERA

Km 38,5 (Cajamar), 153,2 (Limeira), 248 (Sta. Rita do Passa Quatro) e 371 (Orlândia)

ANTONIO SCHINCARIOL

Km 212 (Capão Bonito)

AYRTON SENNA

Km 18,7 (Guarulhos) e 91 (São José dos Campos)

BRIG. FARIA LIMA

Km 410,5 (Barretos)

Candido Portinari

Km 392,1 (Franca)

CASTELO BRANCO

Km 44,8 (Araçariguama) e

194,5 (Pardinho)

CÔNEGO DOMENICO RANGONI

Km 1,5 (Santos)

DOM PEDRO I

Km 72 (Atibaia)

ENG. PAULO NILO ROMANO

Km 307 (Santa Cruz do Rio

Pardo)

FLORIANO PINHEIRO

Km 28,4 (Pindamonhangaba)

FRANCISCO ALVES NEGRÃO

Km 280 (Itapeva)

ADHEMAR DE BARROS

Km 119 (Campinas)

IMIGRANTES

Km 21,5 (S. Bernardo) e 62 (S. Vicente)

JOÃO RIBEIRO DE BARROS

Km 410 (Garça) e 641 (Dracena)

LUÍS DE QUEIROZ

Km 158,8 (Piracicaba)

MARECHAL RONDON

Km 311 (Agudos) e 525 (Araçatuba)

MOGI-BERTIOGA

Km 58,7 (Mogi das Cruzes)

PE. MANUEL DA NÓBREGA

Km 292 (Praia Grande) e 370 (Pedro de Toledo)

RAPOSO TAVARES

Km 35 (Cotia), 442 (Assis) e 614 (Pres. Venceslau)

RODOANEL

Km 15 (Barueri)

ROD. DO AÇÚCAR

Km 23,6 (Itu)

BANDEIRANTES

Km 19 (SP) e 85,7 (Campinas)

SANTOS DUMONT

Km 62 (Indaiatuba)

TAMOIOS

Km 20 (S. José dos Campos)

WASHINGTON LUIS

Km 170 (Rio Claro), 274,5 (Araraquara), 444,2 (S. José do Rio Preto) e 385,8 (Catanduva)