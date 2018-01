Estradas que ligam o litoral a São Paulo têm tráfego lento na volta do feriado

SÃO PAULO - Os motoristas que trafegam pelas rodovias que ligam o litoral paulista a São Paulo encontram lentidão nesta terça-feira, último dia do feriado prolongado de Proclamação da República. De acordo com a Ecovias, concessionária que administra as vias, há muita neblina, o que contribui para a lentidão. Na Cônego Domênico Rangoni, no sentido da capital, há excesso de veículos entre os km 257 e km 260 e do km 6 ao km 1, na saída de Guarujá. Trânsito lento também na Padre Manoel da Nóbrega, do km 284 ao km 277. Já na Imigrantes, a lentidão vai do km 68 ao km 65.

Nas demais rodovias do Estado, que ligam a capital ao interior, as condições são tranquilas. Conforme as concessionárias que administram Anhanguera, Bandeirantes, Castello Branco e Raposo Tavares, o fluxo de veículos é normal em ambos os sentidos dessas vias. O mesmo vale para a Fernão Dias, que liga São Paulo a Minas Gerais; para a Régis Bittencourt, que faz a ligação com o Paraná; e para a Via Dutra, que leva ao Rio de Janeiro.