Estradas que levam ao litoral de SP registram pontos de lentidão

Atualizado às 15h30.

SÃO PAULO - As principais rodovias que levam ao litoral paulista registram pontos de lentidão neste início de tarde de sábado. Os motoristas que trafegam pela rodovia dos Imigrantes enfrentam trânsito lento do km 62 ao km 65, na chegada a Praia Grande, devido ao excesso de veículos. A concessionária Ecovias orienta os motoristas a optarem pela via Anchieta, que apresenta tráfego normal.

O sistema opera em operação descida 7x3, com três pistas da Imigrantes e as quatro pistas da Anchieta sentido litoral, e três pistas da Imigrantes sentido capital. Na Rodovia Cônego Domênico Rangoni o tráfego flui bem em ambos os sentidos, segundo a Ecovias. Já na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP) alerta que no trecho sentido Praia Grande tem fluxo intenso.

O DER também informa a condição da Rodovia Mogi-Bertioga, com congestionamento no sentido litoral, do km 57 ao 64, do km 75 ao 90 e do km 96 ao 98. Na Rio-Santos, o tráfego lento do km 222 ao 214 e do km 200 ao 190 na direção Guarujá-São Sebastião. A rodovia opera no sistema pare e siga entre os km 145 e 147, com tráfego somente para veículos leves e micro-ônibus, gerando um congestionamento de cerca de dois quilômetros na região, próxima à Praia de Toque-Toque Pequeno. Já no trecho entre Ubatuba e Caraguatatuba, o tráfego é intenso com pontos de lentidão nos dois sentidos, devido ao excesso de veículos. O trânsito também é pesado na Rodovia Oswaldo Cruz, sentido Ubatuba, do km 76 ao 88.

Quem viaja em direção ao litoral Norte ou à região do Vale do Paraíba pelas rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto encontra tráfego livre, nos dois sentidos, de acordo com a Ecopistas. Já os motoristas que trafegam pela Rodovia Presidente Dutra, em direção ao Rio de Janeiro, enfrentam trânsito lento na pista expressa, entre os km 88 e 87, na região de Pindamonhangaba, e do km 125 ao 113, em Caçapava, informou a concessionária CCR Nova Dutra. No sentido Rio-São Paulo, o tráfego é lento na pista expressa do km 86 ao 87. Em todos os casos, o motivo da lentidão é o excesso de veículos, informou a concessionária.

Os turistas que viajam ao interior, por sua vez, encontram trânsito bom tanto no Sistema Anhanguera-Bandeirantes, quando na Raposo Tavares e na Castello Branco. As rodovias que conectam São Paulo aos Estados de Minas Gerais (Fernão Dias) e Paraná (Régis Bittencourt) também registram uma boa condição, segundo a Arteris.