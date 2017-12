Estradas paulistas têm trânsito mais intenso até as 15 horas

Cerca de 1,9 milhão de carros devem circular nas estradas do interior e litoral do Estado de São Paulo nos quatro dias do feriado de Finados. A estimativa da Secretaria de Estado dos Transportes corresponde a 100 mil veículos a mais do que no ano passado. O maior fluxo, segundo a pasta, deve ser registrado nas estradas que levam ao litoral.

Ontem, o Estado mostrou que os motoristas vão enfrentar problemas causados por obras nas Rodovias Tamoios, Oswaldo Cruz, Régis Bittencourt, Fernão Dias e Rio-Santos.

Segundo a Secretaria dos Transportes, cerca de 6 mil agentes vão fiscalizar os 22 mil quilômetros de rodovias estaduais nos quatro dias de feriado. O período de pico do tráfego hoje deve ocorrer das 7h às 15h. Na terça-feira, o maior movimento deve ocorrer das 15h à meia-noite.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), que ontem colocou em prática esquema especial, estima que cerca de 1,6 milhão de veículos deixem a cidade de São Paulo. No ano passado, quando o Dia de Finados caiu em uma segunda-feira, a expectativa era de que 1,4 milhão de veículos deixassem a capital.

Os principais pontos de preocupação são as Marginais do Tietê e do Pinheiros, Avenidas dos Bandeirantes, Tancredo Neves, Juntas Provisórias, Luís Inácio de Anhaia Melo, Salim Farah Maluf, Professor Abraão de Morais, Professor Francisco Morato e Eixos Norte-Sul e Leste-Oeste. O trânsito ao redor dos Terminais do Tietê, da Barra Funda e Jabaquara também será monitorado.

A Operação Saída começou ontem e continua até a tarde de hoje, com agentes nos principais cruzamentos e corredores de tráfego. O rodízio de veículos está mantido na segunda-feira e será suspenso na terça.

Finados. Segundo a Secretaria Municipal de Serviços, os 22 cemitérios municipais e o Crematório de Vila Alpina devem receber cerca de 2 milhões de visitantes de hoje a terça-feira. No Dia de Finados, eles estarão abertos das 7h às 19h. Nos outros dias, voltam ao horário normal, das 7h às 18h.

O arcebispo metropolitano de São Paulo, cardeal dom Odilo Pedro Scherer, celebra missa no Cemitério São Paulo (Rua Cardeal Arcoverde, 1.250, Pinheiros), às 10h de terça-feira.