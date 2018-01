Estradas paulistas têm tráfego intenso, mas sem lentidões

A Ecovias, que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, informa que uma carreta que teve falha mecânica na Rodovia Cônego Domênico Rangoni (a Piaçaguera-Guarujá) e prejudicava o acesso à Rodovia Rio-Santos, rumo ao litoral norte, já foi retirada e o tráfego voltou a fluir com intensidade, mas sem pontos de lentidão. Veja também: CET monta esquema para monitorar acesso ao sambódromo Com 175 km, SP bate recorde do ano de congestionamento Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Todas as demais rodovias que saem da capital paulista (Anchieta, Anhanguera, Ayrton Senna/ Carvalho Pinto, Fernão Dias, Padre Manuel da Nóbrega, Raposo Tavares e Régis Bittencourt e Castelo Branco) não apresentam congestionamentos, mas as concessionárias e a Polícia Rodoviária informam que todas recebem um número grande de veículos e, por isso, a atenção deve ser redobrada. A única exceção é a Via Dutra, mas agora há um único trecho congestionado, devido ao excesso de veículos. É na saída de São Paulo, em direção ao Vale do Paraíba, Rio de Janeiro e Litoral Norte do Estado, entre os quilômetros 224 e 222, na região de Guarulhos. Dali em diante, o motorista encontra trânsito acima da média, em razão do feriadão de Carnaval, mas sem lentidão. No sentido contrário, as condições de trânsito são normais. As informações foram atualizadas às 22h50.