Estradas paulistas têm pontos isolados de lentidão na volta do feriado de Tiradentes

As principais estradas paulistas têm tráfego normal neste domingo (23) no retorno a São Paulo depois do feriado prolongado de Tiradentes, mas algumas rodovias que ligam a capital ao interior apresentam pontos isolados de congestionamento.

No sistema Anchieta-Imigrantes, principal via de acesso para o litoral sul paulista, o tráfego é normal e, na última hora, seis mil carros subiram com destino a São Paulo, segundo a Ecovias. A concessionária também informa que, no momento, está em vigor a operação subida, com acesso à capital por ambas as pistas da Imigrantes e pela pista Norte da Anchieta, e chegada ao litoral somente pela pista sul da Anchieta. Ainda segundo a concessionária, o tempo está encoberto, mas a visibilidade na via é boa.

A Via Dutra sentido São Paulo tem alguns pontos com tráfego lento, como entre os quilômetros 102 e 109 em Pindamonhangaba e em um pequeno trecho na altura de Guarulhos devido ao excesso de veículos na pista, segundo a concessionária NovaDutra.

Na Rodovia dos Bandeirantes e na Anhanguera há congestionamento perto de Jundiaí, assim como na chegada a São Paulo. por conta do reflexo das marginais. Na Castello Branco, o motorista percorre 13 quilômetros com lentidão na altura de São Roque para chegar à capital paulista, enquanto na Raposo Tavares o movimento segue normal.

Pela Régis Bittencourt, o motorista encontra tráfego pesado na região de Barra do Turvo. No corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, há nove quilômetros de lentidão devido ao excesso de veículos na altura de Mogi das Cruzes.