Estradas paulistas recebem 5,7 milhões de carros em feriado da Independência

SOROCABA - As principais rodovias que atendem a Região Metropolitana de São Paulo devem receber 5,7 milhões de veículos durante o feriado prolongado desta quinta-feira, 7, quando se comemora a Independência do Brasil.

Conforme a estimativa das concessionárias, o trânsito fica mais intenso a partir das 14 horas desta quarta-feira, 6. As estradas seguem lotadas até a noite e voltam a ter alto fluxo de veículos na manhã de quinta. O movimento de retorno mais intenso começa na tarde de domingo, 10.

A Polícia Militar Rodoviária alerta para o risco de queimadas às margens das rodovias, podendo haver trechos com fumaça ao longo do percurso. O tempo seco em todo o Estado favorece a propagação do fogo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nesta quarta-feira, 30, um engavetamento com 36 veículos na Rodovia Carvalho Pinto deixou duas pessoas mortas e outras 20 feridas. A fumaça na pista pode ter sido uma das causas do acidente, segundo a polícia.

Durante o feriado, ao longo das estradas, serão feitos alertas para evitar incêndios e acidentes em decorrência de fumaça na pista. O motorista que avistar fogo em mato à beira da rodovia deve contatar a concessionária ou o Corpo de Bombeiros da cidade mais próxima.

Também é preciso reduzir a velocidade com cautela para evitar colisão traseira e manter distância do veículo à frente. Se a fumaça for espessa e o motorista não puder parar no acostamento, ele deve fechar os vidros e se orientar pelas faixas no asfalto.