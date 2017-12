Estradas na Grande SP congestionam na saída para o feriado

SÃO PAULO – A saída do paulistano para o feriado prolongado de Corpus Christi congestionou as principais rodovias de acesso ao interior no início da noite desta quarta-feira, 25. A Bandeirantes tinha 12 quilômetros de trânsito lento com paradas, sendo oito na passagem por Jundiaí e quatro na chegada a Campinas.

Na Anhanguera, eram 11 km de lentidão, do km 50 ao 61, região de Jundiaí. Na Castelo Branco, o trânsito congestionava a partir do Cebolão e travava no km 19, seguindo com paradas até o km 25.

O estudante Rodrigo Gazzoni, que seguia de ônibus para Sorocaba, conta que o coletivo levou 45 minutos para vencer o trecho, por volta das 18 horas. Ele relatou lentidão também na altura do km 60 e próximo do pedágio de Itu.

Na Dutra, sentido Rio de Janeiro, os pontos de congestionamento começavam na saída de São Paulo, do km 227 ao 223, e voltavam a acontecer em São José dos Campos, entre o km 157 e o 152, e em Taubaté, do km 121 ao 115. Na Régis Bittencourt, havia lentidão entre o km 339 e o 349,5, na região de Miracatu. Em alguns pontos, havia neblina.

Quem seguiu para a Baixada Santista pela Anchieta pegou lentidão no trecho da serra e na chegada a Santos. Na Fernão Dias, havia lentidão em Bragança Paulista e na chegada a Belo Horizonte. Na região de Extrema (MG), uma carreta tombou interditando uma das duas faixas. Durante o dia, um acidente envolvendo cinco carros interditou por 45 minutos a rodovia Marechal Rondon, no km 342, em Bauru. Duas pessoas ficaram feridas.