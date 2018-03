Estradas: ideal é voltar a SP antes das 15h

A Ecovias, que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, vai implementar a Operação Subida hoje e estima que cerca de 340 mil veículos usarão as duas rodovias.

Na Via Dutra, que liga a capital ao leste do Estado e ao Rio, o trânsito deve ser mais intenso entre 16h e 20h de hoje, segundo a concessionária NovaDutra. No Sistema Castelo Branco-Raposo Tavares, a previsão da ViaOeste é de que haja congestionamentos até as 22 horas.

No Sistema Anhanguera-Bandeirantes, onde eram esperados 600 mil veículos no feriado, haverá um esquema especial para caminhões hoje, das 14h às 22h. Veículos pesados com destino à capital não podem trafegar pela Rodovia dos Bandeirantes entre o km 47 e o km 23, segundo a concessionária Autoban. Eles devem trafegar pela Rodovia Anhanguera, cujo acesso fica na saída 48 da Bandeirantes.

Obras. Para o motorista que pretende pegar a Régis Bittencourt, vale lembrar ainda que há sete pontos em obras. Na Serra do Cafezal, trecho de pista simples entre Juquitiba e Miracatu, o uso do acostamento será liberado. Já na Rodovia dos Tamoios, principal acesso para o litoral norte paulista, o trecho entre Jambeiro e Paraibuna está com obras de duplicação, o que significa restrição de circulação.