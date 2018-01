Saída para o feriado tem 2ª maior lentidão do ano; frio diminui

SÃO PAULO - Estradas cheias marcaram a saída do paulistano para o feriado de Corpus Christi, na noite desta quarta-feira, 3. A cidade de São Paulo registrou 201 quilômetros de congestionamento às 19 horas, segunda maior lentidão do ano - a maior, 294 quilômetros, foi em 25 de fevereiro. A pior via era a Marginal do Tietê, com 21 km parados, da Rodovia Castelo Branco à Ponte Aricanduva, no sentido Ayrton Senna.

As principais rodovias de acesso ao interior e à região serrana também registraram lentidão. O Sistema Anhanguera-Bandeirantes tinha 30 km de trânsito entre a capital e Campinas. Um acidente no km 288, em Praia Grande, causava quatro km de congestionamento na Padre Manuel da Nóbrega.

O caso mais grave até o início da noite foi um acidente entre três carros, dois caminhões, duas carretas e um ônibus, que interditou a Rodovia Régis Bittencourt, que liga São Paulo a Curitiba, no km 347, em Miracatu, Vale do Ribeira. Um pedestre, que seria um vendedor ambulante, morreu. Outras duas pessoas tiveram ferimentos graves e três, leves. A rodovia ficou fechada das 18 às 20 horas, com filas de mais de 16 quilômetros.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

E quem decidiu passar o feriado na Serra da Mantiqueira também precisou de paciência. A Rodovia Carvalho Pinto estava parada entre o km 128 e o km 130, na região de Taubaté, por excesso de veículos.

Câmeras de monitoramento das concessionárias e radares móveis eram usados por policiais rodoviários para flagrar motoristas infratores. Apenas no trecho entre São Paulo e Sorocaba da Rodovia Castelo Branco foram feitas 860 autuações em quatro horas.

Tempo bom. Quem optou por passar o feriado prolongado no litoral norte vai conseguir aproveitar o sol e a temperatura de 30°C no fim de semana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a nebulosidade vai diminuir em todo o Estado nesta quinta-feira e as temperaturas vão elevar-se gradativamente até domingo.

ABRE E FECHA

Bancos: Fecham nesta quinta-feira e abrem sexta

Shoppings: Abrem nesta quinta (14h às 20h); praças de alimentação, das 11h às 23h.

Bicicleta: Ciclofaixas de Lazer pela cidade serão ativadas nesta quinta e domingo

Saúde: Hospitais, Prontos Socorros, AMAs e UPAs 24 horas abrem nesta quinta normalmente. UBS fecha.