Estradas: evite o retorno a SP entre 14h e 23h A volta do litoral terá esquema especial pelo Sistema Anchieta-Imigrantes. A partir da zero hora de hoje entra em operação o esquema 2 x 8, com descida apenas pelas duas pistas sul da Anchieta. As demais e toda a Imigrantes funcionarão apenas para subida.