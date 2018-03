Estradas estaduais registram 34 mortes As estradas estaduais de São Paulo registraram 34 mortes durante o feriado prolongado do aniversário de São Paulo, comemorado anteontem. No ano passado, os acidentes causaram 35 vítimas. Entre a zero hora de sexta-feira e as 23h59 de ontem foram contabilizados 1.154 acidentes, contra 926 no ano passado. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) lembra, no entanto, que neste ano o feriado teve um dia a mais. De 42.829 fiscalizações, 18.852 multas foram aplicadas. Dessas, 16.741 foram em automóveis e as outras 2.111 em motocicletas.