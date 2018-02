Estradas estaduais de SP tiveram 34 mortes durante o feriado

O índice de acidentes divulgado pela Secretaria de Estado dos Transportes não é o número absoluto. Ele é calculado a partir dos dados quantitativos, extensão das rodovias, volume de veículos e período analisado.

No ano passado, foram 1.068 acidentes no feriado de Finados, com 45 mortos e 666 feridos.

Durante a Operação Finados, o Comando de Policiamento Rodoviário autuou 73 motoristas por embriaguez. Desses, cinco foram presos em flagrante. O aumento no número de multas foi de cerca de 20% em relação ao feriado de 2009, quando houve 60 autuações e 13 prisões.

"Aumentaram a fiscalização e os etilômetros. Quanto maior a fiscalização, mais autuações", diz o primeiro-tenente Moacir Mathias do Nascimento, relações-públicas do Comando de Policiamento Rodoviário.

Federais. Sete pessoas morreram e 74 ficaram feridas em 161 acidentes nas rodovias federais de São Paulo, de sexta a terça-feira. No feriado de 12 de outubro, usado pela Polícia Rodoviária Federal como comparativo, houve 186 acidentes, 5 mortos e 74 feridos.